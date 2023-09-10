«Уралвагонзавод» возобновит выпуск танков Т-80
Москва, 10 сентября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») возобновит создание танков Т-80 с нуля. Об этом 10 сентября в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» сообщил генеральный директор компании Александр Потапов.
Он уточнил, что такую задачу перед концерном поставило Минобороны.
«Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами её поставили», ― указал Потапов.
Он добавил, что сейчас предприятие активно взаимодействует, прорабатывает эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует новых мощностей.
Первоначальный вариант Т-80 серийно изготавливался в СССР с 1976 по 1978 год. Ими оснащались танковые части в Восточной Европе. Главная отличительная особенность боевых машин этого семейства — наличие газотурбинного двигателя. Машина могла двигаться по шоссе со скоростью 80 км/ч. Именно за это отличие танк получил прозвище «летающий».
Также может заправляться на любой автозаправочной станции любым топливом: дизелем, бензином и керосином. У него также есть возможность двигаться по глубокому снежному насту, не проваливаясь, и легко заводиться при низких температурах.
В 2019 году в России создали новейшую модификацию танка Т-80У — Т-80УЕ-1. Новая система управления огнем позволит модернизированному танку Т-80 вести прицельный огонь, двигаясь на скорости 35 км/ч, при этом башня может находиться в любом положении. Такой характеристикой не обладает ни один танк в мире.
Боевая машина также получит новый многотопливный газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил. Также создали и вариант двигателя мощностью 1400 лошадиных сил.
Как сообщало ИА Регнум, в марте модернизированные танки Т-80 российские бойцы активно использовали в боях за Артёмовск. Подвижные, манёвренные танки Т-80 БВМ оснащены всепогодным тепловизионным прицелом и могут работать в различных условиях. В день экипаж выпускает по противнику 60–80 снарядов, рекордное значение — 128 снарядов.
В холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщили, что на российские танки Т-80 и Т-90 в будущем установят комплексы активной защиты «Арена-М».