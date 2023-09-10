Москва, 10 сентября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») возобновит создание танков Т-80 с нуля. Об этом 10 сентября в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» сообщил генеральный директор компании Александр Потапов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Танк Т-80

Он уточнил, что такую задачу перед концерном поставило Минобороны.

«Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами её поставили», ― указал Потапов.

Он добавил, что сейчас предприятие активно взаимодействует, прорабатывает эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует новых мощностей.

Первоначальный вариант Т-80 серийно изготавливался в СССР с 1976 по 1978 год. Ими оснащались танковые части в Восточной Европе. Главная отличительная особенность боевых машин этого семейства — наличие газотурбинного двигателя. Машина могла двигаться по шоссе со скоростью 80 км/ч. Именно за это отличие танк получил прозвище «летающий».

Также может заправляться на любой автозаправочной станции любым топливом: дизелем, бензином и керосином. У него также есть возможность двигаться по глубокому снежному насту, не проваливаясь, и легко заводиться при низких температурах.

В 2019 году в России создали новейшую модификацию танка Т-80У — Т-80УЕ-1. Новая система управления огнем позволит модернизированному танку Т-80 вести прицельный огонь, двигаясь на скорости 35 км/ч, при этом башня может находиться в любом положении. Такой характеристикой не обладает ни один танк в мире.

Боевая машина также получит новый многотопливный газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил. Также создали и вариант двигателя мощностью 1400 лошадиных сил.

Как сообщало ИА Регнум, в марте модернизированные танки Т-80 российские бойцы активно использовали в боях за Артёмовск. Подвижные, манёвренные танки Т-80 БВМ оснащены всепогодным тепловизионным прицелом и могут работать в различных условиях. В день экипаж выпускает по противнику 60–80 снарядов, рекордное значение — 128 снарядов.

В холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщили, что на российские танки Т-80 и Т-90 в будущем установят комплексы активной защиты «Арена-М».