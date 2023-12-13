Брянск, 13 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Ученица 8-го класса госпитализирована в реанимацию в Брянске после попытки суицида. По данному факту возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства. По информации следствия, у девочки были ссоры с родителями. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Владимир Гердо/ТАСС

Вечером 11 декабря в больницу посёлка Клетня доставили 14-летнюю школьницу. Девочка находилась в тяжелом состоянии. Из районного медучреждения школьницу перевезли в Детскую областную больницу города Брянска. Информацию о подростке передали в полицию.

«Установлено, что вечером 11 декабря, находясь дома в посёлке Клетня Брянской области, несовершеннолетняя предприняла попытку суицида. Её без сознания обнаружили родители в зале», — об этом ИА Регнум сообщил источник.

Предсмертной записки восьмиклассница не оставила. По версии полиции, причиной такого поступка девочки могла стать ссора с родителями. 12 декабря было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» (п. а ч. 2 ст. 110 УК РФ).

Ранее ИА Регнум сообщало, что суд арестовал отца школьницы, устроившей стрельбу в Брянской гимназии № 5. Дмитрия Афанаскина обвиняют по статьям о небрежном хранении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 224 УК РФ) и доведении несовершеннолетнего до самоубийства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ). Днём ранее были арестованы директор ЧОП «Экскалибур» Сергей Поддубный и сотрудница, охранявшая вход в учебное заведение в день трагедии. Замдиректора гимназии Лариса Католикова отправлена под домашний арест.