Москва, 8 декабря, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить ситуацию с повышением цен на куриные яйца в стране и принять соответствующие меры. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Patrick Pleul/Global Look Press

Сообщается, что в Генпрокуратуре РФ накануне состоялось заседание межведомственной экспертной группы по противодействию картелям, в которой участвовали представители Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, Минсельхоза, Ассоциации компаний розничной торговли и Российского птицеводческого союза.

В ходе заседания группы Краснов дал поручение организовать проверки по пресечению нарушений при ценообразовании.

«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря ФАС предложила российским ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Тогда объяснили подобную инициативу значительным ростом цен на социально значимый продукт питания.

Ввести ограничения по наценкам предложили до марта 2024 года.

Кроме того, ФАС с середины ноября начала проверку ценообразования на куриные яйца. Представители ведомства направили запросы компаниям — производителям это продукта питания с просьбой обосновать рост цен на этот продукт. Кроме того, у десяти федеральных торговых сетей запросили сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

До этого, в октябре, Министерство сельского хозяйства предложило запретить на полгода вывоз из России пищевого яйца птицы. В ведомстве пояснили необходимость в этом для сдерживания роста потребительских цен и недопущения дефицита.