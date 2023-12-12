Москва, 12 декабря, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Киев требует от США $61 млрд, чтобы иметь возможность продолжить «кровавое шоу» на Украине, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 12 декабря на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

Он разместил сгенерированные нейросетью изображения главы киевского режима Владимира Зеленского в виде комика и похожего на монстра президента США Джо Байдена.

«Кровавое шоу должно продолжаться. Украине нужен от США $61 млрд», — подписал Медведев изображение на английском языке.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 20 октября направил в Конгресс США запрос на выделение $61,3 млрд для помощи Украине. Нижняя палата законодательного органа, где большинство у Республиканкой партии, отказывается согласовывать эти затраты.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 12 декабря заявил, что правительство США без выделения дополнительного финансирования сможет оказывать поддержку Украинетолько следующие пару недель. Он пообещал, что Киеву направят два пакета помощи до конца года, потом Вашингтон будет не в состоянии делать это. При этом Конгресс 15 декабря уходит на рождественские каникулы, которые продлятся до 9 января.