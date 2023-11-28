Москва, 28 ноября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В Москве представили китайский внедорожник Oting Paladin. На торжественной церемонии 28 ноября выступил гендиректор компании — производителя автомобиля Hyperion Lising, подразделения Sinomach Automobile, Фань Юнчжэн.

Кирилл Сазонов/ИЗВЕСТИЯ

«Россия — первый экспортный рынок для компании Sinomach Automobile», — отметил он.

Oting Paladin представляет собой рамный внедорожник на базе Nissan Pathfinder с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 218 л. с. Paladin оснастили подключаемым полным приводом с понижающей передачей. Цена Oting Paladin стартует с 3,8 млн рублей, в максимальной комплектации достигает 4,5 млн. Продажи начнутся в январе 2024 года. Как заявили представители производителя, позднее в Россию поставят другие модели, в частности пикапы.

В разговоре с ИА Регнум вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр пояснил, как китайские авто попали в список автомобилей для российских чиновников, опубликованный Минпромторгом России. По его словам, ведомство добавило в него марку Haval, так как бренд популярен в России и пользуется спросом у российских автомобилистов. К тому же сборка авто китайской марки началась в российских городах, а именно в Тульской области.

В ноябре стало известно, что корейские автобренды Hyundai и Kia могут вернуться в Россию под китайским брендом GAC. Сделку по покупке завода Hyundai Motor Manufacturing Rus (ХММР) в Санкт-Петербурге могут закрыть в течение месяца, а производство автомобилей под китайским брендом могут возобновить уже в конце января 2024 года. Основная версия источника такова, что в ближайшие 1,5 года завод с имеющимся количеством комплектующих сможет собрать 70 000 автомобилей.