Москва, 12 декабря, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Запас нераспроданных автомобилей китайских брендов на складах российских дилеров по итогам первых девяти месяцев текущего года достиг 175 тысяч. Об этом на конференции консалтинговой компании «Автобосс» в Москве сообщил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Он уточнил, что за первые три квартала на автозаводах внутри страны (Haval, «Автотор») собрали 153,4 тысячи машин и ввезли 428,5 тысячи авто, при этом продали 406,5 тысячи китайских машин (показатель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос в 4,8 раза).

«По 2022 году был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что начиная практически с лета этого года уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров», — рассказал Удалов, слова которого приводят «Известия».

В «Автостате» спрогнозировали, что после того, как продажи установились на уровне 110 тыс. машин в месяц, в дальнейшем они будут падать. Влияние на это окажет рост ключевой ставки, снижение объёмов кредитования и повышение утилизационного сбора, что, в свою очередь, приведёт к новому росту цен.

Как сообщало ИА Регнум, в июне врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил, что импорт китайских автомобилей в Россию за январь–май вырос практически втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По его словам, уход из России европейских компаний дал Китаю гигантский шанс развить свой автопром.

В середине сентября главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что на российском рынке образовался дефицит автомобилей и наличие китайских аналогов проблему не решает. По его словам, в стране практически не осталось приличных подержанных машин, так как их уже раскупили. В связи с этим за последние месяцы предложение на вторичном рынке упало на 20%.

Позднее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что на российском автомобильном рынке сложилась тяжёлая ситуация, поскольку цены на автомобили растут, а у покупателей наблюдается дефицит средств.