Названы главные конкуренты новых китайский автомобилей в России
Эксперты «Авито Авто» назвали европейские и японские авто с пробегом главным конкурентами китайских
Москва, 7 июля, 2023, 19:42 — ИА Регнум. В мае 2023 года спрос на автомобили с пробегом на платформе «Авито Авто» увеличился на 11%, достигнув результатов февраля 2022 года, сообщили 7 июля эксперты сервиса по продаже автомобилей «Авито Авто».
По их данным, которые приводят «Известия», пользователи платформы, которые рассматривали покупку нового китайского автомобиля, всё ещё не отказываются от идеи купить европейский и японский автомобиль с пробегом в качестве альтернативы.
Так, покупатели нового Haval с одинаковым интересом изучают такие варианты, как Toyota RAV4, Kia K5 и Mitsubishi Outlander на вторичном рынке, а покупатели нового Geely смотрят в сторону подержанных Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Hyundai Elantra.
Наибольший интерес, уверяют эксперты, у пользователей «Авито» подогревают ввезённые из-за рубежа такие модели, как Audi Q7, BMW X7, Mercedes-Benz G-Класса, Volkswagen Jetta, Volkswagen Touareg, Skoda Superb, Kia Seltos, Lexus LX, Hyundai Sorento и Chevrolet Cobalt.
Как передавало ИА Регнум, по итогам мая в России было реализовано 72,2 тысячи новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше показателя мая 2022 года. Отмечается, что более половины (51%) реализованных в мае авто приходится на три марки. Лидировала отечественная LADA (22 тысячи), это чуть более 30% от общего объёма продаж. Ещё по 10% принадлежит китайским Chery (7,4 тыс.) и Haval (7,4 тыс.). Также в топ-5 попали китайский Geely (6,7 тыс.) и корейский Kia (3,1 тыс.).