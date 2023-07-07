Москва, 7 июля, 2023, 19:42 — ИА Регнум. В мае 2023 года спрос на автомобили с пробегом на платформе «Авито Авто» увеличился на 11%, достигнув результатов февраля 2022 года, сообщили 7 июля эксперты сервиса по продаже автомобилей «Авито Авто».

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

По их данным, которые приводят «Известия», пользователи платформы, которые рассматривали покупку нового китайского автомобиля, всё ещё не отказываются от идеи купить европейский и японский автомобиль с пробегом в качестве альтернативы.

Так, покупатели нового Haval с одинаковым интересом изучают такие варианты, как Toyota RAV4, Kia K5 и Mitsubishi Outlander на вторичном рынке, а покупатели нового Geely смотрят в сторону подержанных Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Hyundai Elantra.

Наибольший интерес, уверяют эксперты, у пользователей «Авито» подогревают ввезённые из-за рубежа такие модели, как Audi Q7, BMW X7, Mercedes-Benz G-Класса, Volkswagen Jetta, Volkswagen Touareg, Skoda Superb, Kia Seltos, Lexus LX, Hyundai Sorento и Chevrolet Cobalt.

Как передавало ИА Регнум, по итогам мая в России было реализовано 72,2 тысячи новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше показателя мая 2022 года. Отмечается, что более половины (51%) реализованных в мае авто приходится на три марки. Лидировала отечественная LADA (22 тысячи), это чуть более 30% от общего объёма продаж. Ещё по 10% принадлежит китайским Chery (7,4 тыс.) и Haval (7,4 тыс.). Также в топ-5 попали китайский Geely (6,7 тыс.) и корейский Kia (3,1 тыс.).