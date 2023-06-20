Санкт-Петербург, 20 июня, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Импорт китайских автомобилей в Россию за январь–май вырос практически втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом 20 июня заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Известия/Кирилл Сазонов

«Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьёзный рост по специальной технике и грузовикам», — приводит слова Давыдова РИА Новости.

Он добавил, что за пять месяцев импорт строительной техники вырос почти в восемь раз в годовом выражении.

По словам Давыдова, уходом из России европейские компании сами себе отрезали рынок в 200 млн человек и дали Китаю гигантский шанс развить свой автопром.

Как передавало ИА Регнум, АвтоВАЗ планирует начать выпуск новых моделей Lada с партнёрами из Китая на своих заводах в Тольятти и Ижевске в 2024 году. Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года.