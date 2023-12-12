Куритиба, Бразилия, 12 декабря, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвес скончался после удара молнии во время матча на стадионе в Санту-Антониу-да-Платина в Бразилии, сообщил портал Globo.

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Ещё шестерых игроков госпитализировали с ожогами. Инцидент произошёл на севере штата Парана в матче первого этапа Кубка штата среди любителей футбола на стадионе «Жозе Элеутерио да Силва».

По словам директора отдела спорта мэрии Санто-Антониу-да-Платина Маркоса Новели Феррейры, во время матча пошёл дождь. Вдруг ударила молния и несколько человек упали, в том числе 21-летний де Лима Гонсалвес.

В марте 2018 года во время матча молния ударила южноафриканского футболиста клуба «Марицбург Юнайтед» Луанду Нцхангасе. Его госпитализировали с ожогом груди. Через два месяца он умер в больнице от травм. Футболисту был 21 год.

В Аргентине во время футбольного матча арбитр Ремихио Армоа ударил ножом 21-летнего игрока, нанеся ему травму лёгкого. Потерпевший выжил, арбитра задержали.