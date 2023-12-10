Буэнос-Айрес, 10 декабря, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Футбольный арбитр Ремихио Армоа нанёс ножевое ранение игроку молодёжной команды во время матча в Аргентине. Юношу госпитализировали, сообщает 10 декабря издание Goal.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе матча, организованного в провинции Мисьонес на северо-востоке страны, произошла потасовка, игроки окружили судью. В какой-то момент 62-летний арбитр выхватил нож и ударил в грудь 21-летнего Кевина А.

Упавшего на траву футболиста подняли и унесли с поля другие игроки. В больнице у него диагностировали прокол лёгкого. Армоа попытался сбежать, но был задержан полицейскими. У мужчины изъяли нож.

По словам дяди спортсмена, тот чудом остался жив. Юноша опубликовал в соцсетях снимки с больничной койки.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года болельщик сорвал футбольный матч во французском Бордо, напав на одного из футболистов после забитого мяча. Игрок команды «Родез» Лукас Буадес открыл счёт на 22-й минуте встречи и побежал праздновать к трибуне, на которой сидели болельщики соперников. В этот момент и произошло нападение, после которого арбитр остановил матч. Футболист получил сотрясение мозга. Проступок болельщика осудили в Профессиональной футбольной лиге Франции.