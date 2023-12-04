Вашингтон, 5 декабря, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Поставки оружия украинской армии прекратятся после того, как у США закончатся «целевые» средства. Об этом 4 декабря заявил на брифинге советник главы Белого дома Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Jiang Dong-Qin Белый дом

Белый дом в очередной раз призвал Конгресс США поддержать запрос Байдена на выделение помощи ВСУ.

Салливан акцентировал, что с помощью «простой арифметики» становится ясно, что если не будет финансирования, США окажутся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине.

Как сообщало ИА Регнум, у США до конца 2023 года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи, заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг.

По информации Bloomberg, голосование в Сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря, а уже 15 декабря законодатели планируют отправиться на рождественские каникулы.

НАТО не отправляет свои сухопутные войска на Украину из-за страха огромных потерь в боях против российских военных, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.