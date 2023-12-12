Москва, 12 декабря, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Планы властей Европейского союза передать Украине доходы, полученные от реинвестирования замороженных российских активов, выглядят незаконными, и в перспективе Россия может начать судебные разбирательства, потребовав возмещения упущенной выгоды. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 декабря заявила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Global Look Press/Michael Kappeler

Ранее издание Financial Times сообщило, что Еврокомиссия намерена собрать порядка 15 млрд евро на период до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России и направить эти деньги на поддержку Киева.

По словам Прикладовой, применение такой меры в отношении лишь одного государства вызывает юридические вопросы, поскольку нарушаются принципы недискриминации, заложенные во всех международных соглашениях в торговой, инвестиционной и финансовой сферах.

«И вообще заморозка российских финансовых активов выглядит незаконной, а следовательно, незаконны и все последующие решения и действия в их отношении. Кроме того, заявления о том, что российские активы остаются нетронутыми, не отражают действительность, так как эти финансовые ресурсы реинвестируются, а значит, используются без согласия РФ», — объяснила Прикладова.

Тем не менее, как подчеркнула экономист, Еврокомиссия не решилась на конфискацию российских замороженных активов, видимо, по той причине, что вероятность негативных последствий выше потенциальной выгоды.

Такое решение может привести к снижению доверия со стороны инвесторов, прежде всего из Китая, стран Персидского залива и других представителей Глобального Юга, и в конечном счёте к оттоку капитала из европейских банков и фондов.

«На фоне ослабления промышленного потенциала ЕС такая ситуация в финансовой сфере нанесёт ещё больший урон европейским экономикам», — подытожила Прикладова.

В свою очередь, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили напомнила, что с момента блокировки российских активов Еврокомиссия неоднократно рассматривала вопрос о возможности их передачи Украине. Однако летом 2023 года по итогам длительных переговоров и консультаций страны G7 официально признали, что не могут найти законных способов конфискации активов РФ.

«Поэтому выработано решение об инвестировании замороженных средств в целях получения дополнительных доходов в размере до 3 млрд евро в год с 2023 по 2027 годы. Именно эти доходы посредством введения специального налогового режима будут переданы в фонд помощи Украине. В ноябре 2023 года Еврокомиссия уточнила свою позицию, объявив, что все активы будут возвращены только после выплаты Россией в пользу Украины компенсации нанесённого ущерба», — объяснила Валишвили.

Она подчеркнула, что действия ЕК и Конгресса США не соответствуют правовым нормам и, если бы кто-то начал действовать так же в отношении европейских и американских активов, Брюссель и Вашингтон незамедлительно обратились бы в международный суд за защитой своих прав.

«Поскольку правовые механизмы удерживания суверенных резервов отсутствуют, Россия имеет право в будущем обратиться в международные судебные органы для защиты прав, в том числе с требованиями о взыскании не полученного дохода от размещения своих активов», — резюмировала эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по имеющимся данным, Еврокомиссия предложит направлять доходы от замороженных средств на отдельные счета, а уже после средства поступят в бюджет ЕС, используемый для оказания помощи Украине.

В свою очередь, Международный валютный фонд заявил, что намерен соблюдать нейтралитет в дискуссии о возможном использовании российских замороженных активов, но подчеркнул, что осознает риск и любых таких инициатив для международной валютной системы.

Между тем издание Die Welt со ссылкой на документы Еврокомиссии сообщило, что в ЕК признали необходимость вернуть России её активы после того, как завершится конфликт на территории Украины.