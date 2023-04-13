Брюссель, 13 апреля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. В Еврокомиссии (ЕК) сделали вывод, что замороженные в Евросоюзе активы Центробанка России нужно будет вернуть Российской федерации после окончания конфликта на территории Украины. Об этом 13 апреля написала немецкая газета Die Welt, ссылаясь на неопубликованный документ Еврокомиссии.

Ec. europa.eu Еврокомиссия

Согласно данным журналистов, специалисты Еврокомиссии пришли к выводу, что, с юридической точки зрения, активы Центрального Банка России нельзя передать Киеву.

«Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, их придется вернуть России», — говорится в материале.

В связи в этим Еврокомиссия предлагает инвестировать замороженные активы ЦБ РФ в европейские государственные облигации, а проценты использовать для выплат Киеву. Специалисты оценивают доходность по этим облигациям в 2,6% в год. При этом юристы Евросоюза пока не смогли ответить на вопрос, что нужно будет предпринять, если Евросоюз потеряет вложенные средства.

«При экстремальном сценарии» такие потери могут составить 4 млрд евро, при этом, по оценке Еврокомиссии, «риски очень низки», уточняется в материале.

Газета пишет, что замысел Евросоюза хоть и деликатный, но как оказалось, он, скорее всего, обречён на провал.

Несколько источников издания, знакомых с планами Еврокомиссии, указали на сложность поиска российских резервов за рубежом, так как они хранятся на многих счетах, которые зачастую трудно связать с Центральным Банком России.

Отмечается, что непростая правовая ситуация складывается и в случае с активами представителей крупного бизнеса России, поскольку для их конфискации нужно сначала доказать, что предприниматели совершили преступление, в противном случае бизнесмены вправе обжаловать решение об изъятии в суде, а на разбирательство могут уйти годы.

Как передавало ИА REGNUM, по данным агентства Bloomberg, местонахождение 86% замороженных активов Центробанка России никому не известно, поэтому у Евросоюза нет возможности передать их Киеву. По данным агентства, в документе, подготовленном для лидеров ЕС к саммиту с участием президента Украины Владимира Зеленского, юридическая служба ЕС фактически подтвердила, что не знает местонахождение 86% замороженных активов ЦБ России. Общий размер активов оценивается в $258 млрд, из этой суммы на сегодняшний день установлено местонахождение не более $36,4 млрд.

Юридическая служба порекомендовала ЕС в создавшейся ситуации «работать с «Группой семи» и международными партнерами ЕС» для розыска основной части замороженных российских золотовалютных резервов.