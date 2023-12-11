Брюссель, 12 декабря, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) готова собрать до 15 млрд евро и передать их Украине, используя доходы от заблокированных активов Центрального банка России, сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум ЕС и золотовалютные резервы России

Ранее официальный представитель ЕК Эрик Мамер объявил, что 12 декабря Брюссель представит проект налога на замороженные российские активы.

Источники FT утверждают, что Еврокомиссия сначала предложит направлять доходы от замороженных средств на отдельные счета, а уже после средства поступят в бюджет ЕС, используемый для оказания помощи Украине. Журналисты отмечают, что речь идёт лишь о доходах от заблокированных активов ЦБ РФ.

В ЕК подсчитали, что прибыль от размещения арестованных средств составляет примерно 3 млрд евро в год. При этом к 2027 году должно накопиться 15 млрд евро.

Вместе с тем в Брюсселе допускают, что уровень доходов может измениться в зависимости от процентной ставки. Авторы публикации уточнили, что, прежде чем деньги поступят Украине, эта инициатива потребует единогласной поддержки со стороны государств ЕС, которым предстоит также согласовать дальнейшие шаги по реализации указанного плана.

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля немецкая газета Die Welt, написала со ссылкой на неопубликованный документ ЕК, в котором допускалось, что замороженные в ЕС активы Центробанка России придётся вернуть Москве после окончания специальной военной операции. В Брюсселе также пришли к выводу, что эти средства нельзя передать Киеву.

Власти РФ неоднократно заявляли, что Запад незаконно арестовал российские активы. В конце мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны, которые посягнули на российские активы, обязаны немедленно разморозить эти средства без каких-либо условий.

В сентябре он рассказал, что предложение США передать конфискованные российские средства Украине является нонсенсом. Песков подчеркнул, что такой шаг был бы юридически незаконным.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому появляется возможность обмена части заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов на замороженные активы российских граждан.