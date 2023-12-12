Вашингтон, 12 декабря, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Нейтралитет в дискуссии о возможном использовании российских замороженных активов намерен сохранить Международный валютный фонд (МВФ), осознавая риски подобных инициатив. Такое заявление сделал 11 декабря глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей в ходе брифинга.

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«Мы внимательно следим за дебатами о возможном использовании российских замороженных активов. Мы понимаем логику. МВФ придерживается нейтралитета среди своих членов и осознает риски любых таких инициатив для международной валютной системы», — пояснил Грей.

Страна Запада изучают возможности использовать заблокированные частные или суверенные активы России, либо доходы от них для поддержки Украины. Как указал Грей, в случае, если такое решение будет принято, МВФ изучит его влияние на бюджет и программу финансирования Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Еврокомиссия (ЕК) готова собрать до 15 млрд евр о и передать их Украине, используя доходы от заблокированных активов Центрального банка России. Инициатива потребует единогласной поддержки со стороны государств ЕС, которым предстоит также согласовать дальнейшие шаги по реализации разработанного плана.

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер объявил, что 12 декабря Еврокомиссия представит проект налогообложения замороженных российских активов.