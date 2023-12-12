Москва, 12 декабря, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 290 бойцов на двух направлениях в зоне проведения спецоперации ― краснолиманском и купянском. Об этом 12 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он уточнил, что на краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 185 военнослужащих и три автомобиля.

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ», ― доложил Конашенков.

Украинские военные предприняли попытки атаковать позиции российских сил в районах Кирова в Донецкой Народной Республике, а также Петровского и Червоной Дибровы в ЛНР.

Потери украинской армии на купянском направлении за прошедшие сутки составили до 105 военнослужащих. Также украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Российские военные в ходе активных действий при поддержке огня артиллерии нанесли поражение подразделениям 57-й механизированной бригады противника в районе Синьковки в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 11 декабря, потери ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях составили до 205 военнослужащих. Подразделения Западной группировки войск ВС России отразили четыре атаки украинских штурмовиков ВСУ. Бои проходили возле Петропавловки, Синьковки и Тернов в Харьковской области. Также российские войска нанесли удары по позициям возле Берестового, Ивановки в Харьковской области и Новоегоровки в ЛНР.

Артиллерийские подразделения костромских десантников 12 декабря уничтожили из САУ 2С31 «Вена» примерно до взвода украинских пехотинцев, окопавшихся в опорных пунктах вблизи Артёмовска (ДНР). Экипажу артиллерийской установки помогали расчёты беспилотников, которые вели разведку и контролировали точность стрельбы.