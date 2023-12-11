Москва, 11 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) потеряли на краснолиманском и купянском направлениях до 205 военнослужащих, сообщил 11 декабря на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников / РИА Новости Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ

Подразделения «Западной» группировки войск Вооружённых сил России на купянском направлении при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки украинских штурмовиков ВСУ. Бои проходили возле населённых пунктов Петропавловка, Синьковка и Терны в Харьковской области. Также российские войска нанесли удары по позициям возле Берестового, Ивановки в Харьковской области и Новоегоровки в ЛНР.

«Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих и три автомобиля», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны также рассказал об успехах российской группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении. Российские войска там отразили атаку украинских отрядов под селом Червоная Диброва в ЛНР. Кроме того, они нанесли удары по вражеским позициям в районе Серебрянского лесничества.

«Потери противника составили до 175-ти военнослужащих, танк, боевая машина пехоты и два автомобиля», — уточнил Конашенков.

Ранее 11 декабря в Минобороны сообщили, что артиллеристы российской группировки войск «Запад» уничтожили находившиеся под Купянском замаскированные взводные опорные пункты и миномёты ВСУ. Также в министерстве сообщили, что российские бойцы при поддержке артиллерией теснят силы украинской армии на этом направлении.

Конашенков 10 декабря проинформировал, что подразделения российской армии на купянском направлении за сутки отразили три атаки украинских штурмовиков. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, а также два автомобиля, САУ «Гвоздика» и РЛС контрбатарейной борьбы.