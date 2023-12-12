ДНР, 12 декабря, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили из самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С31 «Вена» примерно до взвода украинских пехотинцев, окопавшихся в опорных пунктах вблизи Артёмовска (ДНР), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

На указанном виде вооружений применяют снаряды калибра 120 мм.

«Прицельным огнем из самоходных орудий было уничтожено до взвода пехоты противника», — отметили в ведомстве.

В Минобороны также уточнили, что экипажу артиллерийской установки помогали расчёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые вели разведку и осуществляли контроль за точностью ведения стрельбы из орудия САУ.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября Минобороны России обнародовало информацию о том, что расчёт САУ «Гиацинт-С» Западного военного округа (ЗВО) сорвал попытку контрнаступления ВСУ на купянском направлении. Экипаж боевой машины произвёл за день 87 выстрелов в направлении противника.

Ранее боец бригады «Север-V» Южной группировки российских войск с позывным Ламбер рассказал, что украинские военные, которые находятся под Артёмовском, стараются избегать прямых столкновений с подразделениями Вооружённых сил Украины и используют для боёв БПЛА.