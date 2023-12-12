Москва, 12 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали за сутки две гаубицы Д-20 и 70 украинских военных на южнодонецком направлении, сообщил 12 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка (ДНР)», — сказал Конашенков.

На этом направлении российские силы за сутки уничтожили САУ «Акация» и три бронемашины.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 12 декабря сообщили, что ВСУ потеряли на донецком направлении до 240 военных. Кроме того, в ведомстве отметили, что российские силы ПВО уничтожили два снаряда HIMARS и тактическую ракету «Точка-У» в зоне спецоперации.

На брифинге 11 декабря Конашенков заявил, что на южнодонецком направлении потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и три автомобиля.