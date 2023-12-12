Москва, 12 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли на донецком направлении до 240 военных за сутки, сообщил на брифинге 12 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения Южной группировки совместно с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп бригады ВСУ в районе Марьинки в ДНР. Всего на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера и четыре автомобиля», — заявил военный.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». В районах Курдюмовки и Клещеевки российские военные уничтожили подразделения и технику 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.

Также в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции российские войска отразили атаки ВСУ на купянском, краснолиманском, запорожском и херсонском тактических направлениях. В боестолкновениях украинские военные потеряли до 105 и 185 на первых двух соответственно, а также до 35 военных и технику на херсонском направлении.

Как сообщало ИА Регнум 10 декабря, в Минобороны рассказали, как российские модернизированные Ка-52М впервые отработали по целям ВСУ на донецком направлении, нанеся удар по переданным авиационным наводчиком координатам. Как уточнил военный эксперт Алексей Суконкин, прошедшие модернизацию вертолёты способны стрелять лёгкими многоцелевыми управляемыми ракетами «воздух — поверхность» с широким кругом поражаемых целей.

Позднее Народная милиция (НМ) ДНР показала кадры дуэли российской и украинской бронемашин на короткой дистанции в зоне СВО. В бою столкнулись машина ВСУ и БМП-2 110-й бригады 1-го Донецкого корпуса. Российскую машину усилили дополнительной защитой бортов и экраном для отражения атак FPV-дронов. Российский экипаж открыл огонь по противнику и поразил его броню, внутри машины сдетонировали снаряды.