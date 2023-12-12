Москва, 12 декабря, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Российские силы ПВО за сутки уничтожили два снаряда HIMARS и тактическую ракету «Точка-У» в зоне проведения спецоперации, сообщил 12 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также тактическая ракета «Точка-У», — сообщил Конашенков.

Он также рассказал об уничтожении 23 украинских беспилотников в районах Марьинки, села Белогоровка и посёлка Старомихайловка в ДНР, посёлка Новосёловское в ЛНР, городов Алёшки в Херсонской области, Токмак и Пологи в Запорожской области.

Конашенков также сообщил, что российские военные на херсонском направлении уничтожили за сутки две гаубицы Д-20 ВСУ и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». За сутки ВСУ потеряли 35 военных.

На южнодонецком направлении за сутки ВС России ликвидировали две Д-20. Также украинская армия потеряла за сутки 70 военных, САУ «Акация» и три боевые бронемашины.