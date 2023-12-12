Москва, 12 декабря, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 декабря по случаю Дня Конституции планирует провести встречу с судьями Конституционного суда (КС), в том числе с председателем Валерием Зорькиным. Об этом сообщил на брифинге 12 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин

«Традиционно Путин проведёт сегодня встречу с судьями Конституционного суда России, в Ново-Огарево он будет работать. Отдельно также встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что во время встречи с судьями, кроме Путина, перед ними также выступит Зорькин.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев 11 декабря на встрече со школьниками, посвященной Дню Конституции, заявил, что Основной закон за 30 лет доказал свою работоспособность. Он подчеркнул, что конституция является не просто наиболее важным юридическим документом, но и актом непосредственного действия.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 22 ноября призвал продолжить работу над Конституцией и зафиксировать в ней государственную идеологию, указав цели развития общества. Песков назвал это заявление частным мнением и сообщил, что Путин не говорил о необходимости вводить государственную идеологию.