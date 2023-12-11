Москва, 11 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. За 30 лет существования Конституция России доказала свою работоспособность. Об этом 11 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам зампреда Совбеза, конституцию не нужно часто принимать и обновлять, однако при этом она не должна быть и застывшим документом.

«У нас этой Конституции 30 лет, она в целом себя показала как действующий инструмент, юридический документ, которым определяются права, свободы, обязанности граждан нашей страны и выстраивается система государственной власти, основные принципы правовой системы перечисляются», — сказал он.

Медведев отметил, что за 30 лет российская Конституция доказала работоспособность, однако, по его мнению, это не означает, что всё в ней идеально.

«Мы все исходим из того, что конституция — это не только документ высшей юридической силы, но и акт непосредственного действия. Нормы конституции применяются к общественным отношениям непосредственно. Но в некоторых случаях они требуют того, что юристы называют словом «опосредование». То есть использование актов другой силы. Всё это говорит о том, что конституция живет и работает», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что работу над конституцией необходимо продолжить и прописать в ней государственную идеологию. Он также предложил прописать в ней цели российского общества.

Позднее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина нет решений о необходимости прописать в конституции единую государственную идеологию. При этом он назвал заявления Бастрыкина по этому поводу мнением очень авторитетного человека.