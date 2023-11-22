Москва, 22 ноября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Работа над Конституцией России должна быть продолжена, в ней необходимо прописать государственную идеологию. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на конференции «Державинские чтения» на тему «Истоки российского конституционализма как основа стабильности демократического общества: к 30-летнему юбилею принятия Конституции России».

Elena Mayorova

«Я думаю, что работа над нашей Конституцией должна быть продолжена. Конечно, это должна быть неспешная работа. Но идти… по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в Конституции… мне кажется, это необходимо», — отметил Бастрыкин.

Он добавил, что нужно сформулировать государственную идеологию и цели российского общества.

«И закрепить её в Конституции Российской Федерации. Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится», — цитирует его слова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что ни в одной стране мира, кроме России, нет конституционного запрета на государственную идеологию, этот вопрос рано или поздно придётся решать. В Конституции России данная статья была установлена вместо 6-й статьи Конституции СССР, где говорилось, что коммунистическая партия является руководящей и направляющей силой, напомнил министр.

Ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в своё время по совету наших так называемых партнёров взяла на себя эти повышенные обязательства, сказал Чуйченко в своём выступлении на Петербургском международном юридическом форуме.