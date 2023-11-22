Москва, 22 ноября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина нет решений о необходимости прописать в Конституции РФ единую государственную идеологию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Александр Гальперин/РИА Новости Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

«Какой-то позиции нет. Это заявление — мнение, безусловно, мнение очень авторитетного человека. Но какой-то специальной позиции нет. Вы знаете, что у президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счёт», — сказал Песков.

Ранее 22 ноября Бастрыкин высказал мнение, что работа над Конституцией России должна быть продолжена, в ней необходимо прописать единую идеологию и сформулировать цели российского общества.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что ни в одной стране мира, кроме России, нет конституционного запрета на государственную идеологию, этот вопрос рано или поздно придётся решать. В Конституции России данная статья была установлена вместо 6-й статьи Конституции СССР, где говорилось, что коммунистическая партия является руководящей и направляющей силой, напомнил министр.