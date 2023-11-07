Вашингтон, 7 ноября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Зависимость Соединённых Штатов от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу нацбезопасности страны, заявила глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Очень важно избавиться от нашей зависимости (в вопросе ядерной энергетики), особенно от России. Это действительно важно для национальной безопасности, климата и нашей энергетической независимости», — сказала Хафф в интервью газете Financial Times.

По её словам, «серьёзную озабоченность» вызывает то, что порядка 20% топлива, используемого американскими реакторами, идёт по контрактам с российскими поставщиками.

«Россия контролирует почти 50% мировых мощностей по обогащению и на протяжении многих лет успешно работала над подрывом цепочки ядерных поставок США, выбрасывая дешёвую обогащённую урановую продукцию на мировые рынки», — приводит слова Хафф издание.

Если власти США не начнут действовать, то «Россия продолжит удерживать этот рынок», заключила Хафф.

Как сообщало ИА Регнум, российский урановый экспорт до сих пор (вопреки настоянию стран Восточной Европы) не находится под санкциями, в том числе американскими. Хотя намерения такие и есть, пока здравый смысл не даёт им реализоваться. В результате Россия получает от США за такой экспорт около миллиарда долларов в год.

У США больше всего в мире ядерных реакторов — 93, при этом официально разведанных запасов урана всего 1% от мировых. США сильно нарастили закупки российского урана — до 416 тонн, в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

США покупают у России не природный уран, добытый из земли, а уран, обогащённый на центрифугах до реакторных кондиций. Они приобретают у России услугу, а не материалы, не сырье, напомнил специалист по атомной энергетике, руководитель Атоминфо-центра Александр Уваров.