Вашингтон, 24 августа, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в первом полугодии 2023 года приобрели у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных американской статистической службы.

Иван Шилов ИА REGNUM

По расчётам РИА Новости на основе указанной информации, в первом полугодии 2023 года США закупили у России 416 тонн урана, в то время как в прошлом году ими за этот же период было приобретено только 188 тонн.

Отмечается, что последний раз американская сторона закупала сравнимое количество (418 тонн) российского урана только в 2005 году. При этом США заплатили за него $696,5 млн — больше всего с 2002 года. Более ранней статистики в разбивке по месяцам не имеется. За год цена поставок урана из России выросла в 2,5 раза, а их доля выросла на 13% — до 32%.

Соединённые Штаты также существенно увеличили ввоз урана из Великобритании — на 28%, до $383,1 млн (чуть меньше 18% от общего объёма импорта), и Франции, из которой его ввезли на $319 млн (15% от всего импорта).

Также в число пяти наиболее крупных поставщиков урана в США вошли ФРГ ($277 млн — 13% импорта) и Канада ($247,5 млн — 11% импорта).

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди признал, что США слишком зависят от российского ядерного топлива, из-за чего им приходится нести издержки. По его утверждению, такие же издержки несёт из-за этой ситуации и весь остальной мир.

Американская газета The Wall Street Journal 9 августа написала, что решение президента США Джо Байдена о запрете на разработку урановых месторождений в Аризоне стало «подарком» президенту России Владимиру Путину. По данным издания, американские атомные электростанции всё ещё получают порядка 12% топлива из России.