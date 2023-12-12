Париж, 12 декабря, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Кураторы Владимира Зеленского заставят его начать переговоры по мирному плану в январе 2024 года в Давосе, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Так он оценил сообщения, которые появились в швейцарских СМИ, о том, что Зеленский в ходе своего визита в Аргентину анонсировал новую встречу в Давосе по обсуждению мирного плана. В МИД Швейцарии уточнили, что речь идёт о встрече советников по национальной безопасности по украинской «формуле мира». Мероприятие должно пройти 14 января 2024 года перед началом Давосского форума.

Филиппо считает, что хозяева Зеленского, осознав отсутствие перспектив, бросают его на фоне провала контрнаступления ВСУ. Политик вновь призвал прекратить оказание помощи Киеву.

Зеленский выдвинул «формулу мира» осенью 2022 года на саммите G20. В рамках этой инициативы Киев требует передать ему новые территории РФ, а также обеспечить евроатлантические гарантии безопасности и создать специальный трибунал по России. Российские власти считают «формулу мира» Украины полностью оторванной от реальности.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия открыта к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем он напомнил, что украинские власти сами решили прервать переговоры с РФ в 2022 году.

7 декабря первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что США пытаются добиться такой ситуации, при которой у России бы не осталось другого выхода, кроме того как пойти на переговоры с Украиной на выгодных для Киева условиях. Дмитрий Песков назвал такие планы Соединённых Штатов абсолютно нереалистичными.