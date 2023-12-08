Вашингтон, 8 декабря, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Вашингтон добивается, чтобы Москва была вынуждена пойти на переговоры с Украиной на выгодных для Киева условиях, заявил 7 декабря первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Мы бы хотели, чтобы в конце 2024 года украинцы оказались на таких позициях, при которых России пришлось бы принимать решение: или они должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН, диктующий суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины, или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление», — сказал он в ходе выступления на форуме Аспенского института.

Под промышленной базой Файнер имел в виду американский, европейский и украинский военно-промышленные комплексы. Через год-полтора США, Европа и Украина после наращивания объёмов производства окажутся на гораздо более прочных позициях, чем сейчас, добавил спикер.

При этом Файнер сказал, что не знает, какой выбор в итоге сделают россияне. США хотели бы создать для России такую дилемму.

Кроме того, по словам советника американского лидера, США давали ранее понять, что не поддерживают удары Украины по территории России. Вашингтон не обеспечивает украинские удары внутри российской территории, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, украинский политолог и глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью Youtube-каналу «ДА ЭТО ТАК» признал глупость идеи выхода на старые границы с Россией. В Киеве плана как такового нет, а есть лишь лозунги и призывы, сказал он. Кроме того, к нынешним проблемам Украины добавятся депопуляция, раскол общества и потеря территорий, добавил Бондаренко.

Украинское руководство с октября 2022 года выступает против дипломатического решения кризиса. В Киеве даже подписали указ о невозможности переговоров с Россией. В качестве приемлемого для себя варианта киевский режим выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год.

В Кремле 7 декабря 2023 года подчеркнули, что как бы западные страны ни хотели поражения России в украинском конфликте, происходящее говорит об обратном. В России не раз, на любом уровне, включая высший уровень — президента, говорилось о важности достижения поставленных целей спецоперации. Глава государства Владимир Путин никогда не отказывался от переговоров с украинской стороной, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.