Вашингтон, 11 декабря, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Администрация американского президента Джо Байдена рассчитывает на то, что визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США сможет вернуть тему поддержки Украины «в заголовки газет». Об этом 10 декабря сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

Global Look Press/James McGill/Keystone Press Agency

«Всякий раз, когда он приезжает сюда, это возможность попасть на первые полосы новостей, напомнить людям о том, что именно поставлено на карту, что происходит на Украине прямо сейчас, почему это всё ещё важно для американского народа», — заявил собеседник издания.

Общественная поддержка Украины увеличивается на фоне значительных происшествий в зоне военных действий или связанных с Зеленским событий, потому что всё это попадает в заголовки СМИ, пояснили в Белом доме.

На фоне этого действующая американская администрация выразила надежду, что новый визит лидера киевского режима в США будет способствовать оказанию давления на республиканцев, выступающих против продолжения помощи Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Белому дому нужно сосредоточиться на решении внутренних проблем и перестать финансировать Киев. Она напомнила, что госдолг США вырос до почти 34 трлн долларов из-за «глупости и ужасной безответственности» американских лидеров.

Советник главы президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон прекратит поставки оружия украинским войскам, когда у него закончатся «целевые» средства для этого. Он также в очередной раз призвал Конгресс поддержать запрос Байдена на выделение помощи Украине.

Политолог, глава крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо 8 декабря заявил ИА Регнум, что есть как минимум три фактора, способствующих снижению объёма помощи западных стран Киеву. Первым из них он назвал то, что западные страны уже много потратили на украинское противостояние, а вторым то, что финансирование Украины вылилось во внутриполитический дисбаланс внутри западных стран. Третьим же фактором эксперт назвал понимание Западом того, что он проиграл России после провала контрнаступления украинской армии.