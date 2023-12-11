Будапешт, 11 декабря, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, на которых заявил, что Еврокомиссия (ЕК) до сих пор не подготовила решение о переговорах с Украиной по вопросу вхождения в состав Евросоюза. Об этом венгерский министр сообщил 11 декабря в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА Регнум Петер Сийярто

«Еврокомиссия не завершила подготовительную работу, которая могла бы гарантировать, что Украина продолжит переговоры о вступлении взаимовыгодным образом», — написал он.

Сийярто напомнил, что ряд решений Еврокомиссии по Украине уже приводили к неуправляемым проблемам. Он привёл в качестве примеров последствия транзита украинского зерна через страны ЕС, из-за которого стали нести убытки европейские фермеры, а также напомнил про отмену лицензирования для украинских грузовиков, которая ударила по перевозчикам Евросоюза.

Министр подчеркнул, что для Венгрии вопрос вступления Украины в ЕС является не тактическим, а имеющим историческое значение для союза. Он также заявил Кулебе, что Будапешт ждёт от Киева возвращения закарпатским венграм прав, которые у них были в 2015 году.

Как сообщало ИА Регнум, Институт немецкой экономики 11 декабря опубликовали данные, какую цену придётся заплатить странам Евросоюза, если в его состав примут Украину. По мнению экспертов, многолетнюю финансовую программу ЕС на 2021–2027 годы придётся корректировать на €130 — €190 млрд.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также 11 декабря напомнила, что процедура вступления Украины в ЕС будет длительной. Она также заявила, что Киеву ещё предстоит выполнить все необходимые для этого условия.