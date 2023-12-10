Брюссель, 11 декабря, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Процедура вступления Украины в Европейский союз потребует времени и выполнения Киевом всех условий, напомнила в интервью газете Le Parisien председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина и ЕС

В беседе с журналистами глава ЕК отметила, что на предстоящем саммите ЕС, который состоится 14–15 декабря, будет обсуждаться начало переговоров о вступлении Украины, а не само вступление, которое требует времени.

Помимо это присоединение Украины к ЕС может состояться только после выполнения всех условий членства, сказала фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА Регнум, по информации агентства Reuters, на саммите лидеров Евросоюза, 14–15 декабря, вероятно, будет вынесено окончательное решение о членстве Украины в ЕС. До этого Еврокомиссия даст оценку усилиям Украины на пути к членству в сообществе. Не исключено, что Киеву могут выдвинуть новые условия для вхождения в организацию.

По мнению политолога, доцента кафедры политической теории МГИМО Ивана Лошкарёва, предпосылок для реального вступления Украины в Европейский союз нет, и появятся они нескоро. Дело не только в военных действиях, но и в том, что Украина не соответствует тем чётким критериям, которые Брюссель предъявляет государствам, пожелавшим вступить в Евросоюз, сказал эксперт.

Заявку на вступление в ЕС глава киевского режима Владимир Зеленский подал ещё 28 февраля 2022 года. Документ направили французскому президенту Эммануэлю Макрону, поскольку Франция тогда председательствовала в Совете ЕС. Также заявку передали главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Урсуле фон дер Ляйен.

Украине для начала переговоров о членстве в ЕС рекомендовали провести реформы и принять правовые нормы в части антикоррупционного законодательства, деолигархизации, а также защитить права национальных меньшинств.