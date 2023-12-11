Берлин, 11 декабря, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Присоединение Украины к Европейскому союзу может потребовать от стран — участниц организации порядка €200 млрд — такую сумму придётся выделить Киеву из бюджета ЕС. К таким выводам в результате исследования пришёл Институт немецкой экономики (IW) в Кёльне.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По оценкам аналитиков, полноправное членство Украины окажет влияние на текущий многолетний финансовый план на 2021–2027 годы и составит от €130 млрд до €190 млрд.

«Если Украина вступит в Европейский Союз в ближайшие несколько лет, это будет иметь самые разные последствия. И последнее, но не менее важное: такое вступление окажет влияние на бюджет ЕС. <…> В этом отчёте финансовые последствия полноправного членства Украины в действующей Многолетней финансовой программе на 2021–2027 годы составляют от 130 до 190 млрд евро в зависимости от того, какие предположения сделаны в отношении площади пахотных земель и численности населения Украины», — сообщили немецкие исследователи.

Уточняется, что из этой суммы от 70 до 90 млрд выделят на субсидии сельского хозяйства. Ещё от 50 до 90 млрд уйдёт на политику сплочения.

Как сообщало 11 декабря ИА Регнум, если Венгрия 14–15 декабря заблокирует начало переговоров о возможности вступления Украины в ЕС, то обсуждение этого вопроса перенесут на март 2024 года. Вместе с этим из-за позиции Венгрии под вопросом оказалось решение направить Киеву финансовую помощь в размере €50 млрд, которое также планировали принять на саммите.

В этот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила Украине о выполнении требований для вступления в Евросоюз. Она заявила, что членство в ЕС потребует времени и выполнения Киевом всех условий. На предстоящем саммите обсудят только начало переговоров о вступлении Украины, а не само вступление, пояснила глава ЕК.