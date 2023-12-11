Москва, 11 декабря, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Экономики России и Ирана слишком разные по своим масштабам, и если сравнивать последствия санкционных ограничений на них, то для Москвы урон будет в разы меньше, чем для Тегерана. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал экономист, эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее аналитики Института экономики РАН допустили, что экономика России может столкнуться с теми же рисками, что и Иран, ВВП которого продолжает оставаться под давлением масштабных международных санкций. Эксперты сравнили Иран 2011 года с ситуацией в России в 2022 года, и российская экономика смогла отложить развертывание санкционного кризиса, а также получить огромную прибыль в валютах. Но в 2023 году экономика России столкнулась с некоторыми отрицательными последствиями, которые испытывал и Иран.

По мнению экономиста Солабуто, некорректно сравнивать экономики России и Ирана, поскольку они слишком разные по масштабам — там, где Тегеран получил стопроцентный урон, Москве может нанести ущерб только 25%.

«Частично, в отдельных отраслях, мы столкнёмся с проблемами, с которыми столкнулся Иран — такой вывод учёных РАН. Но, например, продажа нефти — у Ирана никто не мог покупать нефть, у нас же нет такой масштабной проблемы — есть кому покупать. Поэтому санкции по типу Ирана действуют на нас максимум на 25%. К тому же у нас давно, в отличие от Ирана, существует и золотовалютный резерв, и профицит бюджета. И если нас и ждёт такой же эффект от санкций, как у Ирана, то это будет примерно с коэффициентом 0,2», — поделился мнением Солабуто.

Он напомнил, что основное падение Ирана произошло после Исламской революции, в конце прошлого века. Тогда ВВП страны снизился на 20%. Но духовные лидеры подчёркивали, что устраивали революцию, не задумываясь об экономике. Они допускали, что страна станет беднее с экономической стороны, но богаче духовно. Иранское общество не задумывалось о росте ВВП, о внешнеэкономической деятельности и международных связях, как одном из способов роста экономики. Позже государство начало изготавливать ядерное оружие. И только после этого Совет безопасности ООН наложил на Иран санкции.

«С этого начались серьёзные проблемы с экономикой. Но не бывает худа без добра — правительство страны повернулось к экономическим проблемам и стало их решать. Поэтому неправильно говорить, что ситуация в Иране сегодня — это результат именно санкций», — добавил экономист.

Солабуто отметил, что при всех сложностях сейчас ВВП Ирана растёт, экономика страны считается одной из самых стабильных и крупных в регионе. Иран становится экономическим центром, с ним многие хотят взаимодействовать. Экономист подчеркнул, что если проводить параллели между Россией и Ираном и учитывать состояние республики сегодня, то можно представить, какие успехи ждут Москву в недалёкой перспективе.

В свою очередь руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отметил, что у двух стран есть одно важное преимущество, которое помогает экономике выстоять — это запасы ценных природных ресурсов и прежде всего углеводородов.

«Экономики России и Ирана имеют сходные преимущества, которые даны были «свыше». Было бы неверно считать это общим недостатком. Проблема в том, что российская экономика сталкивается с двумя вызовами. Первое — это ограничение поставок углеводорода в Евросоюз из-за его политики борьбы. И второй — ценовая депрессия, которая летом-осенью начинала проходить. Но у России есть возможность развивать переработку углеводородов и поставлять на мировой рынок продукты переработки», — поделился Колташов.

При этом, эксперт не увидел глобальных кризисов, с которыми может столкнуться экономика России. Каждая из уязвимостей преодолима. В частности, по мнению Колташова, акцент надо сделать на уникальных производствах России, которыми не сможет похвастаться ни одна страна Европейского союза. Например, на производстве удобрений.

Учёные РАН в своём исследовании выделяли три главных уязвимости, с которыми может столкнуться экономика России. Это невозможность уйти от «сырьевой специализации», зависимость от «альтернативных» партнеров и девальвация валюты и инфляция. По мнению Колташова, одной из наиболее непростых для преодоления видится девальвация рубля, но только потому что создана она искусственно.

«Девальвация рубля появилась как продукт деятельности нынешнего состава руководства Минфина и Банка России. Девальвация 2023 года — не экономическая по своей сути, она искусственная и затруднила рост российской экономики. На время она действительно позволила закрыть бюджетные дыры, но можно было прибегнуть к другим способам. Один из них — обратный выкуп Банком России акций Сбербанка у правительства РФ», — отметил Колташов.

7 декабря президент Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт России по итогам 2023 года прибавит не менее 3,5%, для отечественной экономики это хороший показатель. По словам президента, ВВП России за 10 месяцев текущего года вырос на 3,2%, он уже выше, чем до санкционной атаки Запада.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Запад своими санкциями не смог разрушить экономику России, которая преодолела трудности. Он отметил, что во многих отраслях уровень начала 2022 года уже превышен.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо признал, что антироссийские санкции не работают, но это табуированная тема в высших органах руководства Евросоюза. Подобное мнение высказала и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она согласилась, что многие на Западе признают несостоятельность санкций против России.