Москва, 7 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт России по итогам 2023 года прибавит не менее 3,5%, для отечественной экономики это хороший показатель, заявил 7 декабря президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%», — заявил глава государства на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовёт!».

ВВП России за 10 месяцев текущего года вырос на 3,2%, он уже выше, чем до санкционной атаки Запада, добавил Путин.

Глава государства добавил, что по темпам роста ВВП России опережает все страны Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин 6 декабря заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается на уровне 3%. Он отметил, что рост в октябре в годовом выражении составил около 5%, а по результатам 10 месяцев — 3,2%. Премьер-министр добавил, что российская промышленность в целом неплохо отреагировала на внешнее давление в виде санкций и постепенно восстанавливается после некоторого спада.