Москва, 6 декабря, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Запад своими санкциями не смог разрушить экономику России, которая преодолела трудности. Об этом 6 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий».

Иван Шилов ИА Регнум

«Наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали. Конечно, ощутимые трудности были, прежде всего — во втором квартале 2022 года. Но с тех пор идет уверенное восстановление», — сказал Мишустин.

Он отметил, что во многих отраслях уровень начала 2022 года уже превышен.

При этом председатель правительства указал на то, что в Еврозоне прирост валового внутреннего продукта в 2023 году ожидается на уровне 0,6%, а в некоторых странах эти цифры уходят в минус.

Также Мишустин подчеркнул, что Запад не изменит свою антироссийскую политику.

«Расслабляться рано. Рассчитывать, что западные державы возьмут себя в руки и сменят антироссийский курс, нам не приходится», — добавил премьер-министр.

Как передавало ИА Регнум, Мишустин заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается на уровне 3%. Он отметил, что рост в октябре в годовом выражении составил около 5%, а по результатам 10 месяцев — 3,2%. Премьер-министр добавил, что российская промышленность в целом неплохо отреагировала на внешнее давление в виде санкций и постепенно восстанавливается после некоторого спада.