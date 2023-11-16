Воронеж, 16 ноября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе 16 октября заявил о росте вероятности диверсий киевского режима с использованием биологического оружия и других угроз.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Повысилась вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием биологических агентов», — сказал он.

По его словам, возможность полной утраты Киевом контроля над биообъектами на Украине высока, нельзя также исключать несанкционированного доступа к коллекциям опасных патогенов, разрушения и разграбления лабораторий, а также утери биологических образцов.

Патрушев предупредил, что из-за сохраняющихся значительных потоков мигрантов, включая беженцев и вынужденных переселенцев с территории Украины, растёт угроза завоза на территорию ЦФО инфекционных болезней.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что во Львове с августа по сентябрь при поддержке США отрабатывали провокации с применением вируса птичьего гриппа. По его словам, целью этих действий являлось обвинение России в биологической диверсии.

Ранее в это же день Кириллов сообщил об участии ЦРУ в американских военно-биологических программах, в том числе через исследовательскую корпорацию RAND. Он напомнил, что последняя с помощью использования искусственного интеллекта планировала крупномасштабные биологические атаки.

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин 1 ноября заявил ИА Регнум, что России необходимо как можно быстрее добиться победы в спецоперации. Эксперт пояснил, что по мере её затягивания нарастает вероятность того, что США с помощью Украины устроят биологическую провокацию против России.