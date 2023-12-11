Хельсинки, 11 декабря, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 11 декабря заявила о готовности к поэтапному открытию границ с Россией в случае нормализации ситуации.

EPA/ТАСС

Дипломат отметила, что в целом ситуация мирная, но за ней ежедневно следят. При этом она не рассказала ни о каких конкретных намерениях правительства. Её слова привело финское агентство новостей STT.

Ситуация на российско-финской границе обострилась из-за наплыва беженцев, преимущественно из стран Ближнего Востока. По заявлению финских властей, они не имели необходимых для въезда документов. Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов. После чего с 18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре КПП на границе с Россией в Ленинградской области и Карелии.

Как сообщало 26 ноября ИА Регнум, финский премьер-министр Петтери Орпо заявил о намерении закрыть все КПП на границе с Россией. Из-за закрытия Финляндией КПП многие мигранты отправились в Мурманскую область, после чего местные власти вынужденно поставили дополнительные КПП на въезде в регион и на его территории. На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия сама себя отгородила от мира, закрыв контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.