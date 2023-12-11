Москва, 11 декабря, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Российские бойцы Ивановского гвардейского соединения ВДВ на машинах десанта БМД-2К-АУ приблизились к позициям украинских формирований, оборонявших спецназ ВСУ, и с ходу овладели ими, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В результате успешного боя ликвидировано большое количество украинских боевиков. Кроме того, были взяты в плен свыше 20 военных ВСУ.

Операция происходила при поддержке бронемашин и беспилотников, корректирующих и поддерживающих работу десантников. На пехоту противника сбрасывались боеприпасы, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, на южнодонецком направлении фронта российские бойцы Восточной группировки войск пресекли три попытки ротации украинской 58-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Золотая Нива и Новодонецкое. Также военная авиация нанесла удары по позициям противника в районе Парасковиевки, уточнили в Минобороны РФ.

Генерал-полковник, командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский заявил, что российские силы продолжают наступать по всему фронту. Он признал это после того, как проанализировал ситуацию на линии соприкосновения с командирами ВСУ, которые сосредоточены на восточном направлении.