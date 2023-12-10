Киев, 10 декабря, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Генерал-полковник, командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский заявил, что российские военные продолжают наступать по всему фронту.

Иван Шилов ИА REGNUM Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский

Украинский военачальник в своём Telegram-канале написал, что ВС РФ не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту.

Сырский признался в этом после того, как проанализировал ситуацию на линии соприкосновения с командирами ВСУ, которые сосредоточены на восточном направлении.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине вечером 10 декабря взрывы прогремели в Одесской области, где объявлен режим воздушной тревоги.

В Курской области посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи остались без электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ.

Подразделения Вооружённых сил РФ подняли российский флаг над Марьинкой в ДНР. 163-й полк ВС РФ находится почти у западного выезда из Марьинки. Штурмовые группы ВС РФ закрепляются, усиливают позиции и ведут разведку ближайшей лесополосы и населённого пункта Георгиевка.

Сенатор США Джей Ди Вэнс считает, что «всякий с мозгами в голове» понимает, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года. Выход из конфликтной ситуации остаётся лишь в переговорах, и как можно скорее.