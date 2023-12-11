Москва, 11 декабря, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Российские бойцы Восточной группировки войск пресекли три попытки ротации украинской 58-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Золотая Нива и Новодонецкое, сообщили в Минобороны.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев отметил, что артиллерия поразила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады возле Урожайного, а также скопления живой силы и техники украинской 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке.

Военная авиация нанесла удары по позициям противника в районе Парасковиевки, добавил Гордеев.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря ВС России поразили место сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха», а также нанесли удары по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике противника в 128 районах. В общей сложности за сутки на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях противник потерял до 570 боевиков.

Полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко признал превосходство российской армии над украинской. Он сказал, что на исход войны, безусловно, влияет много факторов, и основой из них — это оружие. Для конкуренции с Россией Украине нужно иметь серьёзное вооружение. Сейчас ВСУ даже рядом не стоят с россиянами, добавил офицер.