Нью-Йорк, США, 11 декабря, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп не станет больше давать показания в суде Нью-Йорка по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. О своём решении он написал в соцсети Truth Social.

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«Я уже дал все возможные показания, и мне больше нечего сказать, кроме того, что это полнейшее вмешательство в выборы и охота на ведьм. Я не буду давать показания в понедельник, 11 декабря», — уточнил Трамп.

Прокуратура направила иск в суд в отношении Трампа и его компании Trump Organization в сентябре 2022 года. По утверждению прокурора штата Летиции Джеймс, компания завышала стоимость активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. Судья Нью-Йорка отказался отклонить иск генерального прокурора.

Как сообщало ИА Регнум, слушания по делу о завышении экс-президентом США Дональдом Трампом стоимости активов для получения кредитов начались 6 ноября в суде Нью-Йорка. Перед поездкой в суд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что это дело спровоцировано его политическим оппонентом Джо Байденом с целью вмешательства в выборы.

Трамп не воспользовался правом хранить молчание и 13 апреля дал показания по предполагаемым финансовым махинациям в его компании Trump Organization. В закрытом режиме он около семи часов отвечал на вопросы следователей.