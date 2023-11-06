Нью-Йорк, США, 6 ноября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. В суде в Нью-Йорке 6 ноября началось слушание по делу о завышении бывшим президентом США Дональдом Трампом стоимости активов для получения кредитов.

Kyle Mazza/ Keystone Press Agency|Global Look Press Дональд Трамп

Как передаёт «РИА Новости», в зал заседаний он вошёл молча. Бывший американский лидер отвечал на вопросы обвинения по поводу его компании Trump Organisation и финансовым документам прошлых лет.

При этом судья Артур Энегорон несколько раз сделал Трампу замечания за «пространные ответы и политические заявления». Так, экс-глава Белого дома отметил, что судья всегда принимает решения против него.

«Это не политический протест. Это зал суда», — заявил Энгорон и попросил Трампа отвечать односложно на вопросы, которые предполагают ответ «да» или «нет».

После этого экс-президент вновь заявил, что оценка, которую суд дал его имению в Мар-а-Лаго, занижена и оно стоит не 18 млн долларов, а «в 50–100 раз больше».

Перед поездкой в суд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что это дело спровоцировано его политическим оппонентом Джо Байденом с целью вмешательства в выборы.

Ранее сообщалось, что суд штата Нью-Йорк оштрафовал Дональда Трампа на пять тысяч долларов за то, что бывший американский лидер сохранил в интернете публикацию, которую ранее суд предписал удалить.

В начале октября Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social совместное фото сотрудницы Энгорона с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. В подписи к фотографии экс-президент написал, что женщина является подругой законодателя.

Трамп убрал пост из соцсети после предписания суда, однако, по данным телекомпании NBC, публикацию сохранили на сайте предвыборной кампании Трампа, на котором её можно было видеть в открытом доступе на протяжении 17 дней, после чего её удалили по отдельному предписанию суда.

Кроме того, в августе против Трампа официально выдвинули обвинения в попытке вмешаться в процесс президентских выборов в 2020 году, на которых победил нынешний президент США Джо Байден. Экс-президента арестовали, но почти сразу выпустили под залог в $200 тыс.

В интервью NBC Трамп заявил, что не беспокоится из-за выдвинутых против него обвинений и что в уголовном преследовании виновата администрация США, указаниям которой следует генпрокуратура страны.

Позднее генпрокурор США Мерри Гарленд заявил о готовности подать в отставку в случае, если Байден попытается вмешаться в расследование дела Трампа. Гарленд отметил, что действующий американский президент ещё ни разу не пытался этого сделать.