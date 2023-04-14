Штат Нью-Йорк, США, 14 апреля, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп не воспользовался правом хранить молчание — 13 апреля дал показания по предполагаемым финансовым махинациям в его компании Trump Organization. После многочасового заседания бывший глава Белого дома покинул офис генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Подробности сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп в закрытом режиме почти семь часов отвечал на вопросы следователей. Отмечается, что офис генпрокурора пока не планирует предпринимать каких-либо действий против политика, который отвергает все обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя свой визит в офис прокуратуры по другому делу, Трамп заявил, что происходит «доселе невиданное» в истории страны вмешательство в президентские выборы. В этом вмешательстве он обвинил «радикальных левых безумцев» и сотрудников правоохранительных органов, которых те используют в своих интересах.