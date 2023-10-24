Вашингтон, 25 октября, 2023, 02:33 — ИА Регнум. В ежегодном докладе Еврокомиссии в Брюсселе будет дана оценка усилий Украины на пути к членству в Евросоюз. Отчёт представит ЕС 8 ноября. При этом не исключено, что Украина может получить новые условия для вхождения в организацию. Об этом написало агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По информации источника издания, вместе с положительным отзывом киевские власти получат и дополнительные условия. В список новых требований войдут борьба с коррупцией и права меньшинств.

На саммите лидеров Евросоюза, который состоится 14–15 декабря, вероятно, будет вынесено окончательное решение о членстве Украины в ЕС, отметило агентство.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ испытывают нехватку боеприпасов из-за крайне высокого уровня коррупции на Украине. Продукция военного назначения попадает на чёрный рынок, оказывается в руках радикальных и криминальных группировок, она обнаруживается в других регионах, это влияет на ситуацию в области безопасности.

Современный Евросоюз является плохой пародией на СССР. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Предложения, выдвинутые в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, говорят о том, что идеи новых ограничений иссякли. Об этом 23 октября заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.