Москва, 8 ноября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Предпосылок для реального вступления Украины в Европейский союз нет, и появятся они нескоро, считает Иван Лошкарёв, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Об этом он заявил 8 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, а Грузии предоставить статус кандидата на вступление в ЕС.

Как заметил Лошкарёв, он не верит в то, что у Украины есть шансы в обозримой перспективе присоединиться к ЕС. Пока для этого не сложилось никаких предпосылок. Причём дело не только в военных действиях, но и в том, что Украина не соответствует тем чётким критериям, которые Брюссель предъявляет государствам, пожелавшим вступить в Евросоюз.

Лошкарёв не исключает, что решение Еврокомиссии продиктовано желанием воскресить полумёртвую программу «Восточное партнёрство» и в её рамках «выкатить» ряду стран рекомендации по тем или иным реформам.

Как полагает доцент, не удастся Брюсселю добиться и быстрого вступления в ЕС Грузии, власти которой ведут себя сейчас сдержанно и мудро и, кроме того, налаживают связи с Китаем.

Несколько иначе выглядит ситуация с Молдавией. Лошкарёв заметил, что пока там у власти Майя Санду, возможен вариант, когда эту страну примут вопреки экономической логике в Евросоюз.

«Это не очень большое государство, и оно не сильно утяжелит финансовые обязательства ЕС. Для Украины и Грузии это разговор о перспективах, причём достаточно далёких, — подчеркнул Лошкарёв. — Более того, в случае Украины это разговор вообще ни о чём, так как это страна, которой завтра уже может не быть».

По его словам, логика расширения ЕС в последние десятилетия политическая, а не экономическая. ЕС находится в глубоком кризисе и не может дальше работать на углубление интеграции. Поэтому для Брюсселя единственный способ доказать, что ЕС — это жизнеспособный проект, — продемонстрировать, что к нему присоединяются новые страны.

«Политическая логика всегда так работает — вы перед кем-то выпендриваетесь. Говорите всему миру, что, мол, и вы бы тоже могли», — подытожил Лошкарёв.

С рассуждениями о том, что разговоры о расширении ЕС носят политический, а не экономический характер, согласен и экономист, доцент Финансового университета при правительстве России Олег Комолов.

По его словам, в целом присоединение к Европейскому союзу новых участников (особенно если речь идёт об Украине — одной из самых густонаселённых стран Европы) вызвано дефицитом рабочей силы, который испытывают все экономики современного мира. Прежде всего промышленно развитые — Германия, Франция и в целом ЕС.

Впрочем, для этого необязательно принимать в ЕС Украину — достаточно обеспечить двусторонние соглашения о свободном перетоке ресурсов.

«В нынешнем состоянии присоединение Украины к ЕС в качестве полноценного члена не очень нужно Брюсселю, который выплачивает странам Восточной Европы разные формы экономической поддержки (больше всего получает Польша) для выравнивания уровня экономического развития между государствами ЕС. И Украина бы претендовала на большую помощь из Брюсселя, что ставит под вопрос эффективность её членства в Евросоюзе. Скорее она стала бы гирей на ноге Брюсселя», — заявил Комолов.

Это же касается и Грузии.

Комолов уверен, что идея европейской интеграции давно переживает кризис — лучшие годы ЕС позади, и мир в целом идёт по пути деглобализации, а все ранее созданные союзы деградируют. Однако Еврокомиссия не теряет надежды оживить идею Европейского союза, придать ей новый импульс, а с другой стороны, озвучить поддержку антироссийским режимам на постсоветском пространстве.

Однако для населения Грузии, Украины или Молдавии членство в ЕС едва ли будет означать качественное улучшение их жизни. В связи с этим Комолов призвал обратить внимание на опыт Прибалтики, которая присоединившись к Европейскому союзу, формально — чисто бухгалтерски — показывает экономический рост, но он обеспечен по сути дела тем, что эти государства продают свою рабочую силу в Германию и Францию.

«В Прибалтике наблюдается сильная депопуляция. За последние десятилетия её население сократилось на треть, — подчеркнул экономист. — Евросоюзу нужны не инженеры и учёные, а сантехники, строители, няни в детские сады. Кто в той же Великобритании пополняет ряды иммигрантов в социальной сфере? В первую очередь выходцы из Восточной Европы — из Румынии, Болгарии, Польши. Потому что они культурно ближе европейцам, а не все европейцы готовы доверить своих детей представителям других культур. Так что относительная культурная близость делает таких мигрантов более привлекательными».

В этом контексте, по его словам, показательной выглядит история времён пандемии коронавируса. Тогда многие мигранты были вынуждены уехать из Британии, Франции, Германии, и там возник острый дефицит работников социальной сферы.

«Многие немецкие женщины были вынуждены бросить работу, чтобы становиться домохозяйками и следить за своими пожилыми родителями, детьми, так как некому было оставить их на попечение», — сказал экономист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, согласно требованиям Еврокомиссии, Украина должна завершить переговоры по реформированию политической, экономической, общественной и культурной жизни страны. А дискуссии о приёме Украины и Молдавии в ЕС могут начаться уже в марте 2024 года.

Что касается Грузии, то ей Еврокомиссия рекомендовала повысить согласованность действий Тбилиси с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС.

Между тем в Польше подчеркивают, что пока Варшава и Киев не достигнут долгосрочного примирения по вопросу о жертвах Волынской резни, Украине не стоит надеяться на вступление в ЕС.