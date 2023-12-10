Одесса, Украина, 11 декабря, 2023, 00:02 — ИА Регнум. На Украине вечером 10 декабря серия взрывов повторно прозвучала в Одесской области. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Известно о том, что в регионе сработала система противовоздушной обороны.

Местные власти информацию о серии взрывов в Одессе и области никак не комментируют.

Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Одессе, а также в Одесской области, где была объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ отразили за сутки три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Об этом 10 декабря заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ за сутки потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Российские модернизированные вертолёты Ка-52М отработали по целям ВСУ на донецком направлении. О первом применении данных боевых машин в зоне спецоперации сообщило Минобороны.