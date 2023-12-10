Москва, 10 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ отразили за сутки три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Об этом 10 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ

«Слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области», — сказал Конашенков.

Он отметил, что ВСУ за сутки потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря Конашенков сообщил, что украинские войска потеряли до 105 бойцов на купянском направлении. Подразделения Западной группировки войск поразили скопления живой силы и техники 43-й бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны Украины возле сёл Куриловка и Петропавловка в Купянском районе Харьковской области.

Кроме того, Вооружённые силы РФ уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны около города Волчанска Харьковской области.