Одесса, Украина, 10 декабря, 2023, 23:23 — ИА Регнум. В Одессе вечером 10 декабря были слышны взрывы. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробной информации о прогремевших в Одессе взрывах нет. Местные власти инцидент не комментируют.

На Украине воздушная тревога объявлена в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось о прогремевших взрывах в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, в течение минувшей недели подразделения Вооружённых сил России сорвали попытки ВСУ переправить диверсионные группы на левый берег Днепра и острова, было уничтожено до 350 военнослужащих противника и 21 лодка.

Киевским властям придётся сдать некоторые населённые пункты и отступить на запад из-за наметившейся для ВСУ «плохой тенденции». Об этом заявил кадровый офицер, военный эксперт Арти Грин (настоящее имя — Евгений Бекренев).