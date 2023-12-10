Донецк, 10 декабря, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Российские модернизированные вертолёты Ка-52М отработали по целям ВСУ на донецком направлении. О первом применении данных боевых машин в зоне спецоперации сообщило Минобороны.

Mil.ru Ударный вертолет Ка-52

«Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении», — уточнили в ведомстве.

Известно, что пилоты выполняли боевые задачи по поддержке военнослужащих Сухопутных войск. Удар наносился по переданным авиационным наводчиком координатам.

Российские Ка-52М в результате уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ. По словам лётчика с позывным Оса, противник не успел оказать сопротивление. Экипажи вернулись на место дислокации без происшествий, сказал военный.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил дальневосточный завод «Звезда». Глава ведомства проверил выполнение гособоронзаказа и осмотрел производство боевых вертолётов Ка-52М. После осмотра Шойгу провёл совещание с руководством предприятия. По его словам, необходимо совершенствовать боевые возможности Ка-52М и повышать защищённость лётчиков.

В конце июля американский журнал Newsweek опубликовал материал, в котором говорилось о российских ударно-разведывательных вертолётах Ка-52 «Аллигатор» и новой версии Ка-52М. Эти машины несут серьёзную опасность для украинских войск, писали авторы. По их сведениям, в модернизированной версии Ка-52М усовершенствовали оптико-электронную систему, это позволило вертолёту дальше «видеть». Также появились наводящиеся по лазерному лучу ракеты.